Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter steigt über auf Kipp stehendes Fenster ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Gadderbaum-

Am Samstag, 24.10.2020, nutzte ein Unbekannter ein auf Kipp stehendes Fenster eines Hauses am Remterweg und stieg ein.

Zwischen 12:00 Uhr und 18:15 Uhr griff ein Einbrecher am Remterweg durch ein auf Kipp stehendes Fenster. Er gelangte an den Fenstergriff, legte ihn um und öffnet so das Fenster. Der Täter stieg in das Zimmer ein, fand aber offensichtlich keine Beute. Daraufhin verließ er den Tatort in unbekannte Richtung.

Denken Sie daran: Verschließen Sie immer die Fenster, denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell