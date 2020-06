Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: An Anhänger manipuliert, Auto vs. Gartenmauer

Aalen

Bühlertann: Unbekannter manipuliert an Landmaschine

Ein Unbekannter manipulierte offenbar zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr an einem Rad eines Ballenanhängers, welcher auf einem Landwirtschaftlichen Gut im Blashof abgestellt gewesen war. Als der 21-Jährige Landwirt am Sonntag mit einem Traktor und dem Anhänger in Richtung Adelmannsfelden unterwegs war, löste sich auf Höhe Spatzenhof ein Rad. Ein Sachschaden entstand dabei nicht.

Die Polizei Bühlertann bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 07973 5137 zu melden. Rot am See: PKW vs. Gartenmauer

Am Mittwochmorgen gegen 11:45 Uhr war eine 49-jährige Daimler-Fahrerin in der Krämersäckerstraße in Richtung Gerabronner Straße unterwegs. Nach der Einmündung zur Schillerstraße kam sie aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts und überfuhr auf einer Länge von circa 15 Meter eine 30 cm hohe Natursteinmauer. An der Mauer entstand dadurch ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. An dem PKW entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Da Betriebsstoffe aus dem Auto austraten musste die Feuerwehr ebenfalls ausrücken. Die Frau wurde nach dem Unfall von einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

