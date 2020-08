Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahndungsgruppe nimmt Schwarzarbeiter in Gewahrsam

Weißenberg (ots)

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen stoppten am 10. August 2020 um 21:15 Uhr auf der Autobahn 4 bei Weißenberg einen in Richtung Dresden fahrenden polnischen Ford Mondeo. Bei den Insassen handelte es sich um vier Männer aus der Ukraine im Alter zwischen 21 und 51 Jahren, die angaben, einen Freund zu besuchen, zu dem sie aber keine näheren Angaben machen konnten. Vielmehr waren sie auf dem Weg zu einer Baustelle in Bayern. Arbeitsverträge, eine Arbeitserlaubnis und Visa konnten sie nicht vorweisen. Die Beamten fanden im mitgeführten Gepäck benutzte Arbeitskleidung und nahmen die Männer schließlich in Gewahrsam.

Die Bundespolizeinspektion Ebersbach leitete Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise und wegen der unerlaubten Aufnahme einer Beschäftigung ein. Die vier Männer werden noch heute nach Polen zurück geschoben.

