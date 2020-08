Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 42 Quadratmeter Graffiti auf Personenzug und an Bahnanlagen

Bautzen, Bischofswerda (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mussten am vergangenen Wochenende mehrmals zu Graffititatorten ausrücken. Zuletzt am heutigen Morgen zum Bahnhof in Bischofswerda. Hier hatten vermutlich letzte Nacht unbekannte Täter einen dort abgestellten Personenzug der trilex besprüht. Fünf Schriftzüge mit ca. 40 Quadratmetern Gesamtfläche in blauer und orangener Farbe befanden sich nun auf der Wagenseite und auf einer Tür. Doch damit nicht genug. Bereits am 9. August 2020 stellten die Beamten bei Kontrollgängen auf dem Bautzener Bahnhof und dem in Bischofswerda insgesamt sieben Graffitischriftzüge mit einer Gesamtfläche von etwa zwei Quadratmetern fest. Eine genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Diese dürfte aber einige tausend Euro hoch sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu den drei Taten nimmt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach entgegen: 03586 / 76020.

