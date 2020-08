Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubte Einreise in Zittau festgestellt

Zittau (ots)

Kurz nach Mitternacht des 04. auf den 05. August 2020 wurden fünf Personen türkischer Herkunft in der Görlitzer Straße in Zittau durch eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland festgestellt. Die Männer im Alter von 19, 19, 24, 25 und 30 Jahren konnten keine für den Aufenthalt erforderlichen Dokumente vorweisen. Laut eigenen Aussagen gaben sie in gebrochenem Englisch an, gerade aus Polen eingereist zu sein und nun auf ein Taxi, das sie nach Berlin bringen sollte, zu warten. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts wurde die Personengruppe zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben. Die Ermittlungen und die Vorgangsbearbeitung dauern momentan noch an.

