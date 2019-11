Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Weihnachtsmarktsaison beginnt - Weihnachtsmärkte öffnen, Taschendiebe sind ebenfalls dabei - Bundespolizei warnt vor Langfingern und gibt Tipps wie man sich vor ihnen schützt

Dortmund - Essen - Bochum - Hagen - Gelsenkirchen - Recklingausen - Mülheim (ots)

Wenn Anfang Dezember auch die letzten Weihnachtsmärkte ihre Tore öffnen, dann beginnt auch für die kriminelle "Zunft" der Taschendiebe eine lukrative Jahreszeit. Nicht nur im Bereich der Weihnachtsmärkte treiben dann Taschendiebe ihr Unwesen. Schon während der An- und Abreise zu den unterschiedlichen Weihnachtsmärkten im Ruhrgebiet, sind zahlreiche Diebe präsent und warten auf ihre Chance "Beute" zu machen.

Dabei fühlen sich die "Langfinger" im dichten Gedränge der Ein-und Ausstiege von Zügen pudelwohl. Dort können sie im Schutz anderer Menschen, verdeckt, in Taschen und Jacken nach Geldbörsen, Smartphones und Co. suchen. strömen, ergibt sich für Diebe oftmals eine Tatgelegenheit.

Die Bundespolizei stellte in der Vergangenheit immer wieder fest, dass Taschendiebe mobil unterwegs sind und von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt bzw. von Bahnhof zu Bahnhof reisen. Dabei nutzen sie gerade auf der Rhein-Ruhr-Schien besonders häufig den RE 1.

In Zügen richtete sich der Fokus von Dieben immer wieder auf übernächtigte und alkoholisierte Reisende, die vom Diebstahl oftmals gar nichts mitbekommen haben und erst zu Hause den Diebstahl von Smartphone und Geldbörse feststellten.

Die Bundespolizei reagiert auf die reisenden Taschendiebe mit einer speziell ausgebildeten Taschendiebstahlseinheit, die nicht vor Stadtgrenzen haltmacht und in Zügen durch das Ruhrgebiet reist, immer auf der Suche nach Tatverdächtigen.

Taschendiebstähle hinterlassen als Eingriff in die Privatsphäre oftmals ein ungutes Gefühl, dass auch nach der Tat noch länger anhält. Nicht zu vergessen sind die ideellen Verluste, wenn lieb gewonnene Gegenstände, mit denen man Erinnerungen verknüpft, gestohlen werden. Damit Sie nicht Opfer von "Langfingern" werden, gibt die Bundespolizei folgende Verhaltenstipps, um sich wirksam zu schützen:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden. - Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und Ihnen Ihre Zahlungskarte entwendet wurde, lassen Sie diese sofort mit dem Sperrnotruf 116 116 sperren. Wenn sich Ihre Bank diesem Notruf nicht angeschlossen hat, wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut. - Damit Ihre Debit Karte (z.B. Giro Card, früher EC-Karte) auch für das elektronische Lastschriftverfahren gesperrt werden kann, für das Sie lediglich eine Unterschrift brauchen, müssen Sie den Verlust bei der Polizei melden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt.

Nützliche Tipps finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de und auf www.bundespolizei.de

