Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unbekannte Täter beschädigen Fahrstuhlscheibe am Bahnhof Löbau

Löbau (ots)

Im Rahmen einer Bestreifung des Bahnhofs Löbau am 28.07.2020, durch Einsatzkräfte der Bundespolizei, wurde auf dem Bahnsteig 2 eine beschädigte Glasscheibe am Fahrstuhl festgestellt. Das Sicherheitsglas der linken Eingangstür des Fahrstuhls wurde durch massive Gewalteinwirkung durch unbekannte Täter so beschädigt, dass sie in kleine Teile gesplittert und nur noch lose im Rahmen der Tür verblieben ist. Nach Auskunft der DB AG beläuft sich der Schaden der sinnlosen Zerstörungswut auf ca. 100,- Euro. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

