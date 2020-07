Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: U-Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz vollstreckt

Zittau (ots)

Bei einer Kontrolle am 27.07.2020 gegen 18:40 Uhr im grenznahen Raum ging der Bundespolizei ein 66-jähriger Tscheche ins Netz.

Auf der S148 in der Ortslage Niedercunnersdorf wurde der Mann angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Görlitz, dass der 66-jährige seit 2003 per Haftbefehl gesucht wurde. Zur damaligen Zeit hatte er sich wegen räuberischem Diebstahl in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung strafbar gemacht. Dem Verfahren hatte er sich entzogen und war seitdem untergetaucht. Die Haftrichtervorführung ist für den heutigen Tag angesetzt.

