Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Bürocontainer

Rheinzabern (ots)

In der Nacht des 02.07.20 hebelten auf dem Heulachhof in Rheinzabern unbekannte Täter die Tür eines Bürocontainers auf und verschafften sich Zutritt. In dem Container wurden alle Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

