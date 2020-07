Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Kandel (ots)

In der Zeit von 02.07.20; 13:00 Uhr bis 03.07.20; 16:30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Jahnstraße einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug konnte ein roter Farbabrieb festgestellt werden. Durch den Anstoß entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzten.

