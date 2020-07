Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kiosk

Neuburg (ots)

In der Nacht des 02.07.20 brachen unbekannte Täter das Schloss des Zugangstors zum Kiosk am Epplesee auf, um anschließend die Tür des Kiosks aufzuhebeln und sich so Zutritt zu diesem zu verschaffen. Da der Kiosk leer war, konnte nichts entwendet werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell