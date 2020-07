Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gartenhaus ausgebrannt

Neuburg (ots)

Am 04.07.2020, gegen 12:05 Uhr, geriet in Neuburg aus bislang ungeklärter Ursache ein Gartenhaus in Brand und brannte im Inneren vollständig aus. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

