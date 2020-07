Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hauswand beschädigt

Hochstadt (Pfalz) (ots)

01.07.2020, 20:00 Uhr bis 02.07.2020, 06:10 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Demnach befuhr vermutlich ein LKW- oder Busfahrer die Neustadter Straße in Richtung der B272. In einer leichten Rechtskurve touchierte dieser die Außenfassade eines Wohnhauses und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Landau hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Thomas Frauenhoffer



Telefon: 06341-287-0

E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell