Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradkonvoi auf der B9

Germersheim (ots)

Am Samstagvormittag des 04.07.2020, gegen 11:00 Uhr bot sich den Verkehrsteilnehmern auf der B9 ein ungewohntes Bild. Etwa 500 bis 600 Motorradfahrer fuhren im Konvoi die B9 in südlicher Richtung entlang. Fahrziel dieser friedlichen Demonstrationsteilnehmer war eine Kundgebung in Karlsruhe. Um eine Gefährdung sämtlicher Verkehrsteilnehmer auszuschließen, wurden die Biker vom Tankhof in Schwegenheim bis zur Landesgrenze nach Baden-Württemberg durch die Polizei begleitet. Hierbei waren kurzfristige Verkehrsbeeinträchtigungen nicht zu verhindern.

