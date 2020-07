Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eine teure Flasche Wein

Sankt Martin (ots)

Am 03.07.2020, gegen 18 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung am Getränkeautomaten eines Weingutes. Ein 20-jähriger Mann aus dem Raum Südl. Weinstraße wollte sich nach eigenen Angaben eine Flasche Wein aus dem Automaten "ziehen". Um schneller an seine Flasche zu kommen, stieß der Mann mit seiner Schulter mehrfach gegen die Scheibe des Automaten, welche dadurch beschädigt wurde (ca. 2000,- EUR Sachschaden).

Zunächst entfernte sich der Mann, kam aber wenig später zurück, um beim Betreiber seine Falsche Wein einzufordern. Von dem verursachten Schaden wollte der Mann aber nichts wissen. Anhand der vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte er der Tat überführt werden und räumte dies dann auch gegenüber den Polizeibeamten ein.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, weiter muss sich dieser um die erforderliche Schadensregulierung kümmern.

