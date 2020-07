Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kuhardt (ots)

Am 03.07.2020 verunfallte gegen 11:00 Uhr ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 6 bei Neupotz. Aufgrund nicht abschließend geklärter Ursache verlor der 44 - jährige Fahrer die Kontrolle über das Motorrad und kam neben der Fahrbahn zu Fall. Der Fahrer erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

07274-958-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell