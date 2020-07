Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Jagdhütte

Oberschlettenbach (ots)

Im Zeitraum vom 28.06.20 bis Freitag, dem 03.07.20, versuchte ein bislang unbekannter Täter durch Manipulation der Eingangstür in eine Jagdhütte bei Oberschlettenbach einzubrechen. Diese befindet sich etwa 500 m vom Bühlhof entfernt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Da nicht auszuschließen ist, dass der Täter bei seiner Tatausführung gestört worden sein könnte, wird gebeten, sich bei möglichen Hinweisen oder Beobachtungen mit der Polizei in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell