Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versammlungen vor der Verbandsgemeindeverwaltung

Kandel (ots)

Am Samstag, 04.07.2020, versammelten sich von 14:00 bis 16:30 Uhr circa 135 Versammlungsteilnehmer vom "Frauenbündnis Kandel" auf dem Platz vor der Verbandsgemeindeverwaltung in der Gartenstraße und demonstrierten zum Thema "Meinungsfreiheit - Demokratie - Grundrechte". Die Gegendemonstration "Kandel gegen Rechts" demonstrierte von 13:00 bis 16:00 Uhr, mit circa 120 Teilnehmern unter dem Thema "Rassismus an der Wurzel packen", ebenso stationär vor dem Verwaltungsgebäude in Kandel.

Die im Vorfeld angemeldeten Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei. Stand: 04.07.2020,17:00 Uhr

