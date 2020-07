Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Minfeld (ots)

In der Zeit von 03.07.20; 18:00 Uhr bis 04.07.20; 09:15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Minfeld auf und verschafften sich so Zutritt zu allen Räumlichkeiten. Im Haus wurden alle Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde bedarf weiteren Ermittlungen. Die Eigentümer des Hauses befanden sich zur Tatzeit im Urlaub.

Zeugen werde gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

