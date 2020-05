Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - Körperverletzung ++ Lüneburg - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin ++ Ebstorf/ Bad Bevensen - Fahren unter Drogeneinfluss ++

Lüneburg (ots)

+ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 28.05.2020 +

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung Die Polizei Lüneburg sucht nach zwei Männern, von denen einer als Täter einer Körperverletzung infrage kommt. Das 15-jährige Opfer gab an, von einem der Männer zunächst am Lüneburger Bahnhof und später Am Sande angegriffen worden zu sein. Das Opfer beschreibt den Täter als etwa 175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, blond, bekleidet mit einer Jogginghose und einer grauen Nike-Brusttasche mit rosa Gurt. Der zweite Mann wird als sehr groß, dunkelhäutig und ca. 28 Jahre alt beschrieben. Er sei mit einem schwarzen Nike-Pullover, einer schwarzen Jogginghose und einem Cap bekleidet gewesen. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-83062215 zu melden.

Lüneburg - Unfall unter Alkoholeinfluss Am 27.05.2020 um 13 Uhr fuhr eine alkoholisierte 63-Jährige mit ihrem Auto beim Ausparken einen anderen geparkten PKW an. Zeugen des Vorfalls riefen die Polizei. Die Beamten stellten bei der Frau eine Atemalkoholkonzentration von 3,05 Promille fest. Als Folge wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin Am 27.05.2020 um ca. 11:50 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Untere Ohlingerstraße/ Auf der Altstadt eine 73-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Eine 58-jährige Autofahrerin hatte die vorfahrtberechtigte Radfahrerin an der Kreuzung übersehen und angefahren. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Lüneburg/ Echem - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort In der Theodor-Heuss-Straße in Lüneburg wurde am 27.05.2020 zwischen 16:30 Uhr und 16:40 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkter Volkswagen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. In der Zeit vom 25.05.2020, 19 Uhr, bis 27.05.2020, 18:30 Uhr, wurde in der Bachstraße in Lüneburg der Außenspiegel eines Nissan bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am 27.05.2020 zwischen 10 Uhr und 16 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Landwirtschaftlichen Bildungszentrums in Echem ein geparkter Volkswagen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-83062215 entgegen.

Bardowick/ Lüneburg - Fahrraddiebstahl Im Zeitraum vom 25.05.2020, 06:30 Uhr, bis 26.05.2020, 16:30 Uhr wurde ein am Bardowicker Bahnhof im Fahrradunterstand angeschlossenes Damenfahrrad entwendet. Ebenfalls in Bardowick wurden am 26.05.2020, zwischen 09:45 Uhr und 11 Uhr, zwei Fahrräder aus einer Garage im Radbrucher Weg entwendet. Aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße in Lüneburg wurden in der Zeit vom 26.05.2020, 19 Uhr, bis 27.05.2020, 08 Uhr, zwei Falträder entwendet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Schlägerei zwischen mehreren Personen Am 27.05.2020 um 15:40 Uhr kam es in der Langen Straße in Lüchow zu einer Schlägerei zwischen mehreren zum Teil deutlich alkoholisierten Personen. Dabei soll ein 55-jähriger Mann einem 44-jährigen Mann eine Bierdose gegen den Kopf geschlagen haben. Der 43-jährige Bruder des Opfers schlug daraufhin dem Täter ebenfalls eine Bierdose gegen den Kopf. Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte, trafen etwa zwei Stunden später erneut Personen aus der Gruppe aufeinander und es kam wieder zu einer Körperverletzung.

Dannenberg - Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 25.05.2020, 15 Uhr, bis 26.05.2020, 14 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Dannenberg ein am Fahrbahnrand geparkter PKW bei einem Unfall beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren mit der Anhängevorrichtung gegen einen Renault und verursachte erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Dannenberg unter der Telefonnummer 05861-985760.

Jameln - Geschwindigkeitsmessungen Auf der Kreisstraße 8 im Bereich Jameln hat die Polizei am Nachmittag des 27.05.2020 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße angezeigt. Elf Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der Spitzenreiter wurde mit 127 km/h statt der erlaubten 80 gemessen.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl aus Kühlanhänger In der Zeit vom 26.05.2020, 22:15 Uhr, bis 27.05.2020, 17:00 Uhr, brachen Unbekannte einen Kühlanhänger in der Albrecht-Thaer-Straße in Uelzen auf und entwendeten Getränke. Dabei entstand ein Schaden von mehr als tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Uelzen unter 0581-930215 entgegen.

Altenmedingen - Einbruch in Einfamilienhaus Im Zeitraum vom 25.05.2020, 9 Uhr, bi 27.05.2020, 14:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Altenmedingen ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizei Uelzen unter 0581-930215.

Ebstorf/ Bad Bevensen - Fahren unter Drogeneinfluss Am 28.05.2020 um ca. 02:30 Uhr stoppten Polizeibeamte eine 25-jährige Autofahrerin. Die junge Frau wurde positiv auf Betäubungsmittel getestet. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. In Bad Bevensen wurde zuvor, am 27.05.2020 gegen 22:30 Uhr, der 20-jährige Fahrer eines E-Scooters durch Polizeibeamte kontrolliert. Auch er wurde positiv auf Drogen getestet und musste seine Fahrt beenden.

Bad Bevensen/ Bienenbüttel - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 27.05.2020 zwischen 15 Uhr und 17 Uhr wurde in der Bergstraße in Bad Bevensen ein am Fahrbahnrand geparkter Elektrorollstuhl bei einem Unfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Christoph Montz

Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell