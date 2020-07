Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Besichtigung von Oybin kann teuer werden

Zittau (ots)

Drei ukrainische Männer und eine Frau, die sich zuvor in Tschechien aufgehalten hatten, wollten sich am 25.07.2020 den Kurort Oybin ansehen. Mit vielfältigen Impressionen bereichert waren sie gegen 20:30 Uhr auf der Rücktour, um über Polen wieder nach Tschechien zu reisen. Kurz vor dem Übergang in Zittau gerieten sie in eine Kontrolle von Beamten des Polizeireviers Zittau-Oberland. Da den Polizisten der Aufenthaltsstatus der Personen nicht stimmig erschien, übergaben sie den Sachverhalt an die Bundespolizei. Die Prüfung der Einreisevoraussetzungen ergab, dass die drei Männer (19;28;32 Jahre) und die Frau (27 Jahre) keine für die Bundesrepublik Deutschland aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnten. Nach der strafprozessualen Bearbeitung durch die Bundespolizeiinspektion Ebersbach wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt wurden sie am 26.07.2020 an die tschechischen Behörden überstellt.

