Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Mann schwer verletzt; Wittmund - Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Mann schwer verletzt

In Esens ist am Samstagabend ein Mann bei einem tätlichen Übergriff schwer verletzt worden. Die Polizei wurde gegen 23 Uhr zu einer mutmaßlichen Auseinandersetzung in der Molkereistraße gerufen. Vor Ort fanden die Beamten einen 30 Jahre alten Mann vor, der offenbar durch einen Schuss schwer verletzt worden war. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus. Tatverdächtig ist ein 28 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Wittmund. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu einer möglichen Vorgeschichte der Beteiligten und den Hintergründen der Tat dauern an.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Die Polizei hat am Sonntagabend in Wittmund auf der Jeverstraße einen Audi-Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 30 Jahre alte Fahrer offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

