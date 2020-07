Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Autofahrer gleich zwei Mal mit dem Handy erwischt

Freiburg (ots)

Innerhalb einer Stunde wurde am Dienstag, 07.07.2020, ein Autofahrer in Laufenburg gleich zwei Mal beim Telefonieren während der Fahrt erwischt. Zuerst war der 35-jährige Mercedes-Fahrer gegen 10:35 Uhr in eine Kontrollstelle der Polizei geraten. Er hielt ein Handy in der Hand und telefonierte. Der Ertappte räumte den Verstoß ein. Gegen 11:25 Uhr fuhr er erneut einer Streife über den Weg, wieder telefonierend. Der Mann war der Streife von der vorherigen Verkehrskontrolle bereits bekannt.

