POL-FR: LKRS. EMMENDINGEN: Waldkirch: Super geregelt/ Denzlingen: Hund fährt Zug

Waldkirch: Super geregelt

Am Dienstagabend machten drei Jugendliche etwa um 22 Uhr eine Beobachtung, die sie in Sorge versetzte. Es war schon dunkel und ein Mädchen fuhr einsam mit einem Fahrrad hin und her. Als sich ein Mann dem Mädchen näherte und dieses dann offensichtlich etwas widerwillig mit diesem mitging, entschieden sich die drei Jungs folgerichtig weiter zu beobachten und unauffällig die Polizei zu informieren. Diese war schnell zur Stelle und bekam raus, dass alles seine harmlose Erklärung hatte: Es handelte sich um Vater und Tochter, welche offensichtlich unterschiedliche Ansichten über den Zeitpunkt des Nachhausekommens hatten. Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der drei 15-Jährigen und deren taktisches Vorgehen, auch wenn in diesem Fall ein völlig harmloser Sachverhalt zugrunde lag.

Denzlingen: Hund fährt Zug

Am frühen Dienstagabend meldete sich eine Frau mit einer nicht ganz alltäglichen Geschichte bei der Polizei: Sie war mit dem Zug in Richtung Süden unterwegs und bemerkte unter anderem eine schlafende Frau im Zug, neben der ein Hund saß. Als sie selbst dann in den Denzlingen ausgestiegen war, stieg nach ihr der zuvor beobachtete Hund aus; nicht aber sein Frauchen. Die Recherchen der Polizei ließen befürchten, dass Wiedervereinigung des Tieres mit seiner Halterin kompliziert werden könnte, da der Hund eine Hundemarke aus der Schweiz trug. Offensichtlich hatte die Hundehalterin jedoch bemerkt, dass ihr Hund ausgestiegen sein musste und stieg einige Bahnhöfe später um, um wieder in die Gegenrichtung zu fahren. Mit etwas Glück und Aufwand gelang es dann, den Hund und seine Halterin wieder zusammenzubringen.

