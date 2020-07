Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Körperverletzung Aurich - In der Osterstraße in Aurich kam es am Samstag, gegen 16:55 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22jährigen und einem 17jährigen Auricher. Der Ältere griff das Opfer unvermittelt an und verletzte diesen u.a. am Hals. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Fahrrad in Richtung Große Mühlenwallstraße. Zeugen können sich bei der Polizei melden.

Diebstahl eines E-Bikes Südbrookmerland - In der Schumannstraße in Südbrookmerland wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein E-Bike entwendet, welches unter dem Carport abgestellt war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Diebstahl einer Geldkasse Aurich - Am Samstagmittag, gegen 13:45 Uhr, betraten zwei Täter eine Verkaufsbude, welche sich in der Straße "Sandhorster Allee" befindet. Sie brachen die Geldkassette gewaltsam heraus und flüchteten mit zwei weiteren Mittätern in den nahegelegenen Wald. Unverzüglich wurde eine Fahndung eingeleitet. Mit tatkräftiger Unterstützung des Geschädigten und weiterer Zeugen konnten alle Täter (im Alter von 13 bis 25 Jahre) im Wald angetroffen werden. Die Täter räumten ihr Fehlverhalten ein und händigten die Geldkassette wieder aus. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung Aurich - Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, beschädigte ein 19jähriger Mann aus Aurich in der Norderstraße eine "Drehscheibe" (Dekoration) durch Tritte. Der Täter konnte noch angetroffen werden. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Sachbeschädigungen Wiesmoor - Am Samstagabend beschädigte ein 29jähriger Mann aus Wiesmoor mehrere Wohnhäuser, Gartendekorationen und Fahrzeuge u.a. im Rotenburger Weg und Efeuweg. Die Person konnte angetroffen werden. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Altkreis Norden

Sachbeschädigung durch Graffiti Norden - Sonntagnacht wurde durch eine Gruppe junger Leute (16-19 Jahre aus dem Landkreis Leer) gegen ca. 01:00 Uhr im Bereich des Neuen Weges eine Parkbank durch Graffiti beschädigt. Gegen die Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Großheide - Ein 24jähriger Mann aus Berumbur befuhr mit seinem Kraftrad gegen ca. 18:45 Uhr die Großheider Straße. In einer Kurve kommt dieser von der Fahrbahn ab und stürzt in einen Graben. Der 24jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und konnte durch die Beamten zu Hause angetroffen werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Unfallflüchtige unter Alkoholeinfluss stand. Des Weiteren war der 24-jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und das Kraftrad war nicht zugelassen. Durch den Unfall wurde dieser leicht verletzt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Beleidigung im Eiscafe Wittmund - Zu einer Beleidigung in einem Eiscafe in der Drostenstraße in Wittmund wurden Beamte des PK Wittmund am Samstag um 12:10 alarmiert. Ein bislang unbekanntes Mädchen hatte dort nach einem Hausverbot Tische und Stühle umgeworfen. Gleichzeitig beleidigte sie den 59-jährigen Geschädigten u.a. durch das Zeigen des Mittelfingers. Das bislang unbekannte Mädchen entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Beschrieben wird sie als südländischer Typ, bekleidet mit einer Jeans und einer roten Bluse. Weiterhin sei sie mutmaßlich in Begleitung von zwei Schwestern gewesen. Da die Fußgängerzone zum Vorfallszeitpunkt gut besucht gewesen ist, erhofft sich die Polizei weitere Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Tel. 04462/9110 bei der Polizei in Wittmund erbeten.

Aufgebrochene Zigarettenautomaten Etzel/ Leerhafe - Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Wittmund ein Zigarettenautomat an der Friedeburger Hauptstraße in Etzel und ein Zigarettenautomat an der Hauptstraße in Leerhafe durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und der Inhalt samt Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein etwaiges Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

Friedeburg - Reh läuft vor Motorrad Glück im Unglück hatte ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Friedeburg, als er am Samstag gegen 16:30 Uhr die Streeker Straße in Richtung Marx befuhr. Unvermittelt kreuzte ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links, so dass der Friedeburger nicht mehr ausweichen konnte und es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer konnte in der Folge einen Sturz verhindern und blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Dennoch entstand am Motorrad Sachschaden. Das Reh verendete noch am Unfallort.

