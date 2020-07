Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 18.07.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Ladendiebstahl Aurich - Ein 38jähriger Auricher betrat am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ein Bekleidungsgeschäft in der Burgstraße in Aurich trotz bestehendem Hausverbot und entwendete zwei hochwertige Damenhandtaschen. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft und übergab die Taschen an einen weiteren, namentlich unbekannten Täter.

Trunkenheit im Straßenverkehr Großefehn - Am Freitagabend, gegen 20:20 Uhr, befuhr eine 46jährige Frau aus Aurich mit ihrem Skoda die Leerer Landstraße in Großefehn. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Frau nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Im Verlauf wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Aurich - Ein 22jähriger Auricher befuhr am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, mit einem Roller den Ostfrieslandwanderweg in Richtung Jahnstraße. Beim Überqueren der Straße nahm der Rollerfahrer einen PKW - Führer die Vorfahrt, welcher die Jahnstraße vom Breiten Weg kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, er keinen Helm trug und der Roller nicht versichert ist. Ferner stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis gefahren Norden - Am Freitag wird ein 33jähriger Mann aus der Krummhörn gegen 12:20 Uhr als Führer eines Kleinkraftrades in Norden, Im Horst, durch eine Streife der Norder Polizei kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle ergeben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Drogen. Nach einem positiven Vortest wurde dem Täter eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für das von ihm benutzte Fahrzeug verfügte. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Motorradfahrer schwer verletzt Krummhörn - Ein 39jähriger Motorradfahrer aus Aurich ist am Freitag gegen 18:30 Uhr auf der Greetsieler Straße in Eilsum im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen (Ortsschild) geprallt. Der Mann wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Sein Motorrad wurde erheblich beschädigt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, mögen sich bitte bei der Polizei in Norden melden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Umweltdelikt Wittmund - Ein Feuer rief am späten Freitagabend gegen 22:30 Uhr die Beamten des PK Wittmund auf den Plan, als ein 52jähriger Urlauber in Rispel/aLeerhafe neben diversem Strauchschnitt auch behandeltes Holz verbrannte. Im Beisein der Polizei musste das Feuer abgelöscht werden. Neben der ordnungsgemäßen Entsorgung des Brandgutes muss sich der Urlauber jetzt auch gegenüber den Verfolgungsbehörden für sein Handeln verantworten. Entsprechende Ermittlungen dauern noch an.

