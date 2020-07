Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Walle - Radfahrer nach Zusammenstoß geflüchtet; Aurich - Unfallflucht; Aurich/Plaggenburg - Tierkadaver an Straße entsorgt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich/Walle - Fahrradunfall

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Radfahrern kam es am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in Aurich. Zwei 15-Jährige waren mit ihren Fahrrädern auf dem Geh- und Radweg des Wallster Weges in Richtung Emder Straße unterwegs, als ihnen ein Radfahrer entgegenkam. Der Radfahrer übersah die beiden Mädchen offenbar und stieß mit ihnen zusammen. Sie wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Er soll etwa 15 Jahre alt sein, schwarze Haare und ein südosteuropäisches Aussehen haben. Er trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine schwarze Jeans, eine blaue Jacke und ein Basecap. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in der Raiffeisenstraße in Aurich. Ein bislang unbekannter Radfahrer stieß nach ersten Erkenntnissen gegen die hintere linke Fahrzeugseite eines Honda CR-V und flüchtete, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Honda war zur Tatzeit zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber des Sonderpostenmarkts in der Raiffeisenstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise auf den Radfahrer nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Sonstiges Geschehen

Aurich/Plaggenburg - Tierkadaver an Straße entsorgt

Im Auricher Ortsteil Plaggenburg wurde am Donnerstag ein Tierkadaver in einer Mülltonne aufgefunden. Es handelt sich bei dem bereits älteren Kadaver nach ersten Erkenntnissen um Schädel und Gebeine einer Kuh. Ein bislang Unbekannter hatte den Kadaver offenbar unerlaubt in einer grauen Plastikmülltonne mit Deckel am Straßengraben im Esenser Postweg / Ecke Briesenstraße entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Telefon 04941 606215.

