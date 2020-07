Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Betrunken mit dem Rad gefahren; Großefehn - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken gefahren

Der Polizei ist am Donnerstag gegen 3.15 Uhr in der Auricher Innenstadt eine Radfahrerin aufgefallen. Die 55-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten hielten die Radfahrerin an und kontrollierten sie. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der 55 Jahre alten Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Großefehn - Unfallflucht

Ein VW Golf wurde am Dienstag auf einem Parkplatz in Großefehn beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher stieß vermutlich mit seinem Wagen beim Verlassen des Parkplatzes am Bahnhofsplatz gegen den VW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04944 9169110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell