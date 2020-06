Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Brand in Garage

Klein Berßen (ots)

Am Mittwochvormittag ist es an der Eschstraße zu einem Brand in einer Garage gekommen. Gegen 10.30 Uhr fing dort ein Kompressor Feuer. Die Flammen beschädigten mehrere dort gelagerte Geräte sowie eine Blechwand des Gebäudes. Verletzt wurde niemand.

