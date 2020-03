Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht nach Radunfall in Saalhausen

Lennestadt (ots)

Am 28.3.2020 gegen 13 Uhr ereignete sich auf der Winterberger Straße in Saalhausen ein Verkehrsunfall, siehe Pressebericht vom 28.03.2020. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 60-jähriger Radfahrer aus ungeklärten Gründen auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Bus auf. Durch den Aufprall verletzte sich der Radfahrer schwer, er schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Lennestadt unter der Telefonnummer 02723-9269-5200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell