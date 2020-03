Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallbeteiligter steht unter Drogen

Lennestadt (ots)

Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte am Samstagmittag aus einer Grungstücksausfahrt auf die Kölner Straße in Grevenbrück einzubiegen. Hierbei übersah sie einen weiteren Pkw-Fahrer, welcher in Fahrtrichtung Bilstein fuhr. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die aufnehmenden Beamten, dass der eigentliche Geschädigte des Verkehrsunfalles unter dem Einfluß von Betäubungsmittel stand. Dem 23-jährigen wurde in der PW Lennetsadt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

