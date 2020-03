POL-OE: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Kreispolizeibehörde Olpe

Am Donnerstag (26. März) hat sich gegen 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Trockenbrück ereignet, bei der ein 61-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er befuhr mit seinem Pkw die Elsper Straße aus Richtung Grevenbrück kommend in Fahrtrichtung Bielefelder Straße. Nach Zeugenangaben fuhr er auf der Strecke Schlangenlinien, sodass er nach links von seiner Fahrspur auf die Gegenfahrbahn abkam. Ein ihm entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, sodass die Fahrzeuge seitlich zusammenstießen. Da der 61-Jährige seine Fahrt fortsetzte, musste auch noch ein hinter dem Lkw befindlicher Pkw ausweichen. Dieser stieß durch das Ausweichmanöver nach eigenen Angaben gegen einen unbekannten Gegenstand auf der Fahrbahn, wodurch es zu einer Beschädigung an der Frontstoßstange kam.

Der 61-Jährige konnte von einem Zeugen, der sich in dem Pkw hinter ihm befand, an einer nahegelegenen Tankstelle angetroffen und -gesprochen werden. Dieser verständigte die Polizei.

Die eingesetzten Polizisten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest, der im deutlich positiven Bereich lag. Zur Blutprobenentnahme brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus. Sie untersagten zudem die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und schrieben eine Anzeige. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

