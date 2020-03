Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht in Rönkhausen

Hinweise auf schwarzen Kleinwagen (VW)

Finnentrop (ots)

Am Sonntagmorgen, 29.03., gegen 07:40 h beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in Rönkhausen, als ein Pkw auf der Kilianstraße in Fahrtrichtung Plettenberg von der Fahrbahn abkam und linksseitig in die dort verlaufende Leitplanke fuhr. Nachdem der Fahrer durch den Zeugen angesprochen wurde, wendete dieser und verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung Rönkhausen Mitte. An der Leitplanke sowie einem angrenzenden Jägerzaun entstand Sachschaden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen, vermutlich VW, mit OE-Kennzeichen gehandelt haben. Weiterhin auffällig war ein rotes Bauteil an der Fahrzeugfront. Der Pkw müsste im vorderen Bereich beschädigt sein. Der männliche Fahrer wurde als dünn beschrieben. Eventuell handelte es sich um einen Jugendlichen bzw. ein Kind.

Hinweise werden an die KPB Olpe unter 02761/9269-0 erbeten!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle / FLD

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell