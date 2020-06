Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Polizisten mit dem Tode bedroht

Salzbergen (ots)

Am Mittwochabend haben zwei Frauen die Polizei verständigt, weil sie sich an der Straße Am Gillenbrink von einem jungen Mann belästigt fühlten. Der 25-Jährige stellte den beiden nach und fragte sie ununterbrochen, ob sie "kiffen" wollen. Als er durch die eingesetzte Streifenbesatzung kontrolliert werden sollte, ergriff er die Flucht. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn in Gewahrsam. Beim Transport zur Dienststelle beleidigte er die Polizisten fortwährend und drohte ihnen damit, sie umzubringen und ihnen den Bauch aufzuschlitzen. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell