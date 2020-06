Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Denekamper Straße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.20 Uhr ist eine bislang unbekannte Radfahrerin über eine rote Ampel gefahren. Eine Autofahrerin musste stark bremsen, so dass ein nachfolgendes Auto hinten auffuhr. Die etwa 30-jährige Radfahrerin entfernte sich unerlaubt in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter (05921)3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell