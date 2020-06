Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Mann nach Unfall in Lebensgefahr

Sögel (ots)

Am Mittwochmittag ist es an der Straße Püttkersberge zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt, einer der beiden schwebt in Lebensgefahr. Ein 39-jähriger Mann aus Papenburg war gegen kurz vor 12 Uhr mit einem Sattelzug in Richtung Werlte unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich sein 14-jähriger Sohn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Lkw auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen entgegenkommen Sattelzug aus den Niederlanden. Das Führerhaus des 39-jährigen Papenburger wurde dabei fast vollständig aufgerissen. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sein Sohn kam mit vermutlich leichten Verletzungen davon, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Der 64-jährige Fahrer des niederländischen Sattelzuges blieb unverletzt. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

