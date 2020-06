Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Luwigsburg: Polizei weitet ihr Online-Kursangebot an der Schiller-Volkshochschule deutlich aus

Ludwigsburg (ots)

Nach der sehr guten Resonanz auf seine am 12. Mai angekündigten Online-Kurse hat das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sein Kursangebot an der Schiller-Volkshochschule thematisch deutlich erweitert. Die Dozentinnen und Dozenten freuen sich auch weiterhin über eine rege Teilnahme an den gebührenfreien Webinaren.

Für die Veranstaltungen wird das Webkonferenz-System zoom genutzt. Informationen dazu und Hinweise zur Anmeldung erhalten sie auf der Internetseite der Volkshochschule www.schiller-vhs.de.

Empfehlenswert ist ein PC mit Kamera und Headset bzw. mobile Endgeräte wie Notebook, Tablet oder Mobiltelefon. Die erforderliche Meeting-ID und das Passwort erhalten Sie per E-Mail vor Webinarbeginn.

Die Kurse in Einzelnen:

16.06.2020, 18.00-19.30 Uhr: Sicher surfen im Internet

Die Polizei informiert über Phänomene im Bereich Cybercrime, gibt einen Überblick über die gängigsten Maschen von Internetbetrügern gibt Tipps für einen sicheren Umgang mit dem Internet.

22.06.2020, 14.00-15.30 Uhr: Online Vortrag für Senioren - Teil 1 "Vorsicht Abzocke"

Falsche Polizeibeamte, betrügerische Gewinnversprechen, falsche Enkel, falsche Handwerker....Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen am Telefon und an der Haustür

25.06.2020, 10.00-11.30 Uhr: "Ungebetene Gäste"

Informationen zum Einbruchschutz in den eigenen vier Wänden

25.06.2020, 14.00-15.30 Uhr: Online Vortrag - Senioren und Gefahren im Internet

Phishing, Viren, Internetbetrug - es gibt viele Risiken bei der Internetnutzung. Wer jedoch Schutzmöglichkeiten ergreift, kann unbesorgt die digitale Welt erkunden. Die Polizei informiert über technische Sicherungsmöglichkeiten und gibt Tipps für sicherheitsbewusstes Verhalten im digitalen Alltag.

29.06.2020, 14.00-15.30 Uhr: Online Vortrag für Senioren - Teil 2 "Vorsicht Falle"

Die Polizei informiert über Kriminelle, die älteren Menschen zu Hause aufsuchen, um sie zu bestehlen oder zu betrügen. Auch im öffentlichen Raum versuchen Betrüger und Diebe mit verschiedenen Maschen älteren Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

01.07.2020, 17.00-18.30 Uhr: Sicher unterwegs - Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum

Welche Grenzen gegen Übergriffe setzt das Gesetz? Wie geschieht Gewalt in der Öffentlichkeit? Wie hoch ist das Risiko, Opfer von Straftaten zu werden? Wie kann ich das Risiko selbst beeinflussen? Was kann ich tun, wenn ich doch bedrängt werde? Wie kann ich anderen helfen? Wer hilft mir, wenn mir etwas passiert ist?

02.07.2020, 18.00-19.30 Uhr: Jugendliche Medienwelten

Die Polizei informiert über Phänomene und Gefahren, die in der digitalen Kommunikation unter Kindern und Jugendlichen auftreten und gibt Tipps, wie Eltern sich dabei positionieren und einbringen können, damit Kinder vor solchen Gefahren geschützt sind. Dabei ist es gar nicht notwendig, selbst zum Medienprofi zu werden.

03.07.2020, 17.00-18.30 Uhr: Sexting & Co. - Liebesbeweis, Mutprobe, Fame?

Der Schwerpunkt dieses Vortrags liegt auf dem Thema Kommunikation im Internet (WhatsApp, Cybermobbing, Cyberbekanntschaften, Bilderversand, Sexting und Hatespeech) und er richtet sich hauptsächlich an Eltern und Erziehungsverantwortliche mit Kindern der Klassenstufen 5 - 7.

06.07.2020, 14.00-15.30 Uhr: Sicherheit im öffentlichen Raum und ÖPNV, Zivilcourage

Bei dem Vortrag werden Sie über die aktuelle Kriminalitätslage informiert und erhalten Hinweise über rechtliche Aspekte wie zum Beispiel Notwehr sowie etliche Tipps für mehr Sicherheit. Sie erfahren außerdem, was es mit Selbstbehauptungs- oder Selbstverteidigungskursen auf sich hat und wie sie mit Zivilcourage auch anderen Menschen helfen können.

07.07.2020, 17.00-18.30 Uhr: Zivilcourage im Netz - Gegen Hatespeech und Fake News

Seit der Entstehung des Internets nutzen unterschiedliche radikale und extremistische Kräfte aktiv sämtliche Kanäle für ihre Propaganda - nicht immer ist sie sofort als solche zu erkennen. Bringt eine Anzeige überhaupt was? Soll ich auf Hasskommentare antworten oder lieber nicht? Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie man sich mit Zivilcourage gegen Hass im Netz positionieren kann.

08.07.2020, 17.00-18.30 Uhr: Whats App & Co - Jugendliche Medienwelten

Die Polizei informiert über Phänomene und Gefahren, die in der digitalen Kommunikation unter Kindern und Jugendlichen auftreten und gibt Tipps, wie Eltern sich dabei positionieren und einbringen können, damit Kinder vor solchen Gefahren geschützt sind. Dabei ist es gar nicht notwendig, selbst zum Medienprofi zu werden.

09.07.2020, 17.00-18.30 Uhr: Cybermobbing - Alles nur Spaß?

Wer entscheidet, wo der Spaß aufhört und was hat die Polizei mit dem Thema Mobbing im Netz zu tun? Die referentin von der Polizei Ludwigsburg spricht über Formen und Folgen von Cybermobbing. Der Vortrag richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene (zw. 14-21 J.)

13.07.2020, 17.00-18.30 Uhr: Häusliche Gewalt - Erkennen und Handeln

Häusliche Gewalt kommt nicht nur in Corona-Zeiten in allen Schichten und Bereichen der Gesellschaft vor und ist keine Privatsache. Doch welche Möglichkeiten haben Betroffene dagegen vorzugehen? Welche Möglichkeiten haben Menschen aus dem persönlichen Umfeld, den Betroffenen zu helfen? Wie läuft ein Ermittlungsverfahren ab und welche Rechte und Pflichten haben Opfer von Gewalttaten? Welche Beratungsstellen können unterstützen? All diese Fragen werden in dem Workshop beantwortet. Er richtet sich nicht nur an Betroffene sondern auch an deren soziales Umfeld.

14.07.2020, 14.00-15.30 Uhr: Senioren und Gefahren im Straßenverkehr

Die Polizei weist auf verkehrssichere Verhaltensweisen als Fußgänger, Radfahrer oder Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln hin und informiert über verantwortungsvolle Medikamenteneinnahme bei altersbedingten Erkrankungen. Erläutert werden auch Möglichkeiten, wie die aktive Teilnahme am öffentlichen Verkehr erhalten werden kann.

15.07.2020, 17.00-18.30 Uhr: Sexuelle Gewalt - Wie schütze ich mein Kind?

Sie bekommen zunächst Grundinformationen zum Thema und erfahren, wie häufig solche Taten wirklich sind, wer die Täter sind und wie sie vorgehen. Sie erfahren, was sie bei einer Vermutung tun und an wen Sie sich wenden können. Der Hauptteil widmet sich jedoch der Vorbeugung und damit der Antwort auf die Frage, wie Sie Ihr Kind schützen können. Dafür gibt es Tipps für den Alltag und selbstverständlich können Sie auch Ihre Fragen zum Thema stellen.

21.07.2020, 17.00-18.30 Uhr: Drogenprävention

Informationen zum Konsum von illegalen Drogen durch junge Menschen. Kennen Sie als Eltern jugendtypische Drogen? Wissen Sie über die rechtlichen Bestimmungen Bescheid? Können sie Hinweise auf Konsum erkennen und wissen Sie, wie sie im Ernstfall reagieren sollten?

23.07.2020, 17.00-18.30 Uhr: Romance-Scamming - Das Geschäft mit der Sehnsucht

Immer häufiger suchen Betrügerinnen und Betrüger über das Internet Kontakte zu Frauen und Männern und täuschen eine Liebesbeziehung vor. In Wahrheit erschleichen sie nur das Vertrauen ihrer Opfer, um sie am Ende zu Geldbewegungen zu bewegen. Ein Romance-Scam beginnt in der Regel harmlos und endet fast immer in einer persönlichen Tragödie. In diesem Workshop wird auf die Maschen der Täter eingegangen und wie man sich dagegen schützen kann. Ergänzt wird der Vortrag mit Tipps fürs Treffen mit dem Online-Date.

06.08.2020, 17.00-18.30 Uhr: Sicher unterwegs - Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum

Welche Grenzen gegen Übergriffe setzt das Gesetz? Wie geschieht Gewalt in der Öffentlichkeit? Wie hoch ist das Risiko, Opfer von Straftaten zu werden? Wie kann ich das Risiko selbst beeinflussen? Was kann ich tun, wenn ich doch bedrängt werde? Wie kann ich anderen helfen? Wer hilft mir, wenn mir etwas passiert ist?

