POL-LB: Spezialeinsatzkommando verhindert Suizid in Steinheim an der Murr; Feldscheuer und Gartenhütte in Steinheim an der Murr - Kleinbottwar aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Steinheim an der Murr: Einsatzkommando der Polizei verhindert Suizid

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation hat sich ein 39-jähriger Mann in Steinheim in der Nacht zum Dienstag selbst ein Messer in die Brust gerammt und sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen beigebracht. Von einem Nachbarn gegen 01:10 Uhr alarmierte Polizeibeamte trafen den 39-Jährigen zusammen mit einer Angehörigen vor einem Wohnhaus an. Das Messer steckte noch in seiner Brust und mit einem zweiten Messer drohte er an, sich weitere Verletzungen beizubringen. Nachdem die Polizisten die Angehörige aus dem Gefahrenbereich gebracht hatten, konnte der 39-Jährige gegen 03:10 Uhr von Beamten des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg überwältigt und in ärztliche Obhut übergeben werden.

Steinheim an der Murr - Kleinbottwar: Feldscheuer und Gartenhütte aufgebrochen

Mit brachialer Gewalt verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Feldscheuer in der Friedhofstraße in Steinheim an der Murr - Kleinbottwar. Die Tat hatte sich vermutlich zwischen Sonntag, 11:00 Uhr, und Montag, 16:30 Uhr, ereignet. Aus der Feldscheuer wurde ein Ackerschlepper der Marke Uz.Trakt. Brasov vom Typ R 450-1 gestohlen. Der Schlepper hatte das Baujahr 1972 und ein Ludwigsburger Kennzeichen (LB). Der Wert des Schleppers konnte nicht beziffert werden. In der Nähe der Feldscheuer wurde auch eine Gartenhütte aufgebrochen. Aus dieser stahl man einen Benzin-Rasenmäher der Marke Husquarna im Wert von 450 Euro, sowie eine Bierbank. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07144 823060.

