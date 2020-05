Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Raubach (ots)

Verkehrsunfallflucht

Raubach - Am 13.05.2020 gegen 09:00 Uhr wurde ein in der Brechhofer Straße in Raubach geparkter grauer PKW der Marke Audi beschädigt. Der Besitzer stellte den Schaden erst am Abend des gleichen Tages fest. Ein Unfallverursacher hat sich bislang weder bei der Polizei noch beim Besitzer des beschädigten PKW gemeldet.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

