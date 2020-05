Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Größere Menge Altöl entsorgt

Linz (ots)

Größere Menge Altöl entsorgt 53547 Dattenberg, Ortsteil Wallen Durch bislang unbekannte Täter wurde am 08.05.2020 eine größere Menge Altöl (ca. 55 Liter) in Kanister unter der Brücke Wallen widerrechtlich abgestellt und so entsorgt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

