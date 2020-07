Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Fahrradtasche gestohlen; Wittmund - Lack zerkratzt; Wittmund - Parkplatzunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Fahrradtasche gestohlen

In Neuharlingersiel wurde am Montag eine Fahrradtasche gestohlen. Zur Tatzeit, zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, befand sich die Tasche auf dem Gepäckträger eines Fahrrads, das vor der Windsurfschule in der Edo-Edzards-Straße abgestellt war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Lack zerkratzt

In Wittmund haben Unbekannte einen Skoda Rapid beschädigt. Der Wagen stand von Donnerstag, 02.07.2020, bis Dienstag, 14.07.2020, auf dem Parkplatz des Krankenhauses im Dohuser Weg. Die Täter zerkratzten in dem Zeitraum die Motorhaube sowie die gesamte Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Parkplatzunfall

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in Wittmund auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Ein unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen weißen VW Polo am hinteren Stoßfänger und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr vor einem Supermarkt in der Schmiedestraße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

