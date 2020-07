Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Rennrad gestohlen; Aurich - VW Golf zerkratzt; Aurich - Unfallflucht; Aurich - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Rennrad gestohlen

Ein Rennrad ist in der Nacht zu Dienstag in Aurich gestohlen worden. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Grundstück in der Straße Rode und entwendeten das Rad aus einer Garage. Es handelt sich bei dem Diebesgut um ein weißes Straßenrennrad der Marke Canyon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - VW Golf zerkratzt

Am Sonntag wurde auf dem Parkplatz bei der Sparkassenarena in Aurich ein schwarzer VW Golf zerkratzt. Die Täter beschädigten beide Türen auf der Fahrerseite sowie die C-Säule und die Heckscheibe mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen 4 Uhr und 14.15 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in dem Zeitraum auf dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in der Oldersumer Straße in Aurich. Ein weißer Renault Megane wurde beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken hinten links an die Stoßstange des Wagens, der zwischen 7.20 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe eines dortigen Imbisses stand. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich schwer verletzt worden. Der 82-Jährige war mit seinem Pedelec gegen 13.15 Uhr auf der Hoheluchter Straße in Richtung Westerlooger Straße unterwegs. An der Einmündung zum Krummen Weg übersah er offenbar eine von rechts kommende 54 Jahre alte Audi-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Der 82-jährige Pedelec-Fahrer erlitt eine Kopfverletzung und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

