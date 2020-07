Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Radfahrerin verletzt; Norden - Unfallflucht; Dornum - Zeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Montag auf Norderney bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein fünfjähriger Junge war gegen 17.30 Uhr mit dem Rad auf der Weststrandstraße unterwegs und stieß an der Kreuzung Georgstraße / Viktoriastraße mit der 86 Jahre alten Radfahrerin zusammen. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Der Junge blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Norden - Unfallflucht

Ein Dacia Sandero wurde am Montag in Norden beschädigt. Ein Unbekannter stieß vermutlich beim Ausparken vor einem Sportzentrum in der Straße Am Norder Tief gegen den Wagen und fuhr davon. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Dornum - Zeugen gesucht

Bei einem Parkplatzunfall in Dornum wurde am Montag ein weißer VW Scirocco beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 13.25 Uhr und 13.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Alten Hafen. Vermutlich stieß ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den hinteren rechten Kotflügel und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04931 9210.

