Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Warnung vor betrügerischen Anrufen

Aurich/Wittmund (ots)

Warnung vor betrügerischen Anrufen

Bei der Polizei Aurich/Wittmund gehen aktuell wieder vermehrt Hinweise auf betrügerische Anrufe ein. Die Betrüger geben sich am Telefon zum Beispiel als Enkel, Polizeibeamter oder als Mitarbeiter einer Lottogesellschaft aus. Geschickt verwickeln sie die meist älteren Personen am Telefon in ein Gespräch und versuchen an persönliche Daten zu gelangen. Auch wenn die vorgegebenen Gründe für die Anrufe aktuell variieren, zielen die Betrüger in ihren Gesprächen immer darauf ab, an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen. Die Angerufenen werden aufgefordert, einen Geldbetrag zu überweisen, in bar per Post zu versenden oder persönlich an einen Boten zu übergeben. Die Polizei rät, sich bei derartigen Anrufen auf kein Gespräch einzulassen, keine Daten preiszugeben und einfach aufzulegen.

Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Verhaltenstipps gibt es auch unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

