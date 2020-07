Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Garage geriet in Vollbrand

Altkreis Norden (ots)

Brandgeschehen

Marienhafe - Garage geriet in Vollbrand

In der Straße Langhörn in Marienhafe kam es am Donnerstag zu einem Brandgeschehen. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in einer Garage aus. Anwohner bemerkten den Brand und alarmierten um kurz nach 9 Uhr die Leitstelle. Die Garage brannte vollständig aus und auch das angrenzende Wohnhaus wurde beschädigt. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Um das Feuer zu löschen, waren die Feuerwehren Marienhafe, Osteel, Leezdorf, Upgant-Schott und Brookmerland mit neun Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

