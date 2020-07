Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Sitz von Seilbahn gestohlen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sitz von Seilbahn gestohlen

Ein Unbekannter hat von einem öffentlichen Spielplatz in der Schulstraße in Norden den Sitz einer Seilbahn gestohlen. Zu dem Diebstahl kam es zwischen Freitag, 19.06.2020, 13 Uhr, und Sonntag, 21.06.2020, 11 Uhr. Schon 2018 war von der dortigen Seilbahn insgesamt dreimal der Sitz entwendet worden. Anfang Juni hatte die Stadt erstmals nach den Taten wieder einen Sitz aufgehängt. Nun wurde er erneut gestohlen. Insgesamt liegt der entstandene Schaden inzwischen bei mehr als 1.000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den Täter und den Verbleib des Diebesguts (siehe Foto). Zeugen, die an dem genannten Wochenende Personen auf dem Spielplatz beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

