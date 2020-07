Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moorweg - In Graben gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Moorweg - In Graben gefahren

Der Fahrer eines VW Polo ist am Donnerstagabend in Moorweg von der Fahrbahn abgekommen. Der 57-Jährige war nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 22 Uhr auf der Blomberger Straße unterwegs, als er in einer Kurve alleinbeteiligt nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Er fuhr über die Berme in einen dortigen Straßengraben. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der VW-Fahrer offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

