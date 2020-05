Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 13-Jähriger wurde am Sonntag, gegen 13 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Oleanderweg schwer verletzt. Der Junge fuhr mit einem Fahrrad von der Donauschleife auf den Oleanderweg und kollidierte dabei mit dem Skoda eines 28-Jährigen. Der Mann befuhr den Oleanderweg zu diesem Zeitpunkt in westliche Richtung. Der Radfahrer musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (ag)

