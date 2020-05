Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, in eine Gaststätte an der Sternstraße einzubrechen. An der Eingangstür konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Der Versuch die Tür einzutreten scheiterte ebenfalls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

