Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Epfendorf-Harthausen) Bei illegaler Müllentsorgung erwischt

A 81, Epfendorf-Harthausen (ots)

Auf einem Autobahnparkplatz auf Höhe der Ortschaft Harthausen haben Beamte der Verkehrspolizei am Sonntag, 26. April, kurz nach 22 Uhr einen Autofahrer dabei ertappt, wie er illegal Sperrmüll in den dortigen Mülleimern entsorgte. Der Mann fiel den Beamten auf, da er neben seinem unbeleuchteten Fahrzeug bei Mülleimern an der Parkplatzeinfahrt stand. Da in letzter Zeit vermehrt illegale Müllablagerungen zu beklagen waren, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Im Kofferraum des Fahrzeugs des 57-Jährigen wurde hierbei eine alte Dunstabzugshaube festgestellt, deren Klappe fehlte. Diese fanden die Beamten oben auf einem der Mülleimer. Zwar gab der Autofahrer an, dass ihm die Klappe nicht gehöre, jedoch passte sie genau auf die Dunstabzugshaube in seinem Kofferraum. Außerdem befanden sich in dem Mülleimer weitere Abfälle, darunter Teile einer Küchenarbeitsplatte sowie ein Karton mit der Adresse des Mannes. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

